Сколько в Томске «дают на лапу» чиновникам?

СЕГОДНЯ 12:18 2019-02-06T12:18:19+03:00

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За прошлый год в области зафиксировано более пятидесяти преступлений, связанные с получением взятки и это несколько больше, чем в 2017 году.

- В прошлом году выявлено больше фактов получения взяток в крупном и особо крупном размере, - рассказал на пресс-конференции журналистам Александр Ткаченко, заместитель прокурора региона. - Средний размер взятки составил в прошлом году 184,8 тысячи рублей. В 2017-м показатель был около 162 тысяч. Размер самой большой взятки составил 2,5 миллиона рублей, преступление было совершено в лесной сфере.

В свою очередь, прокурор Томской области Виктор Романенко отметил, что органами прокуратуры региона в 2018 году выявлено 2 053 нарушения различных положений антикоррупционного законодательства. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены свыше 600 должностных лиц.

Анна ТУРЧАКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU