Отжившие срок новогодние елки отправили на обед телятам и их мамам

СЕГОДНЯ 11:43 2019-02-06T11:45:09+03:00

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В рамках этой акции более двух с половиной тысяч зеленых красавиц, отслуживших на новогодних праздниках верой и правдой, отправились на переработку. В ближайшее время из деревьев изготовят витаминную муку для коров и телят племсовхоза «Заварзинский». Довольно большое количество елок было собрано с контейнерных площадок после Старого нового года, а максимальный елочный «урожай» вывезли после Крещения.

Организатором акции выступает департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. Партнеры проекта — компании «АБФ Логистик», «Спецавтохозяйство г. Томска», «Сорнет» и «Жилсервис ТДСК», занятые в сфере обращения с отходами. Акция «Елки для буренки» проводится в области уже в шестой раз, а годом-рекордсменом по сбору елей и пихт стал 2015. Тогда на переработку отправили более трех с половиной тысяч деревьев.

Анна ТУРЧАКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU