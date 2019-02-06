2019-02-06T11:19:38+03:00
Общество

Томские работодатели предлагают вакансии от 30 000 рублей

Достоверность данных проверяют специалисты областной службы занятости.
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Наиболее острый кадровый голод испытывает рынок недвижимостиНаиболее острый кадровый голод испытывает рынок недвижимостиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По данным портала «Работа в России», большинство томских работодателей предлагают потенциальным сотрудникам своих предприятий зарплаты от 30 000 рублей. Самый большой кадровый голод согласно этой информации, испытывают производственные, строительные сферы и рынок недвижимости. Достоверность данных проверяют специалисты областной службы занятости.

- Региональный банк вакансий на портале «Работа в России» пополняют специалисты областной службы занятости. Они проверяют актуальность вакансий, полноту предоставляемых сведений и уровень заработной платы, — сообщила начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.

При этом более семисот рабочих мест предлагается людям с ограниченной возможностью и пять тысяч мест – сотрудникам без опыта работы. В общей сложности в регионе открыто 9 065 вакансий.

Автор: Анна ТУРЧАКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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