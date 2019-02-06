Почти половина родителей первоклассников уже подали заявления в томские школы

СЕГОДНЯ 08:28 2019-02-06T08:28:17+03:00

В этом году за парты впервые сядут не менее 7000 учеников

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С 1 февраля школы Томска принимают документы от горожан. 2715 заявлений подали томичи за первые дни приемной кампании в первые классы

Заявление можно подать, обратившись лично в общеобразовательное учреждение в часы работы приемной комиссии, или через портал "Государственные услуги" – самостоятельно или через МФЦ. Все поданные любым способом заявления регистрируются и автоматически выстраиваются в общую очередность.

В прошлом учебном году заявлений на прием в первые классы было принято от 6900 родителей, - сообщает пресс-служба мэрии.

В первую очередь прием заявлений в первые классы ведется для детей, проживающих на территориях, закрепленных за общеобразовательными учреждениями. С 1 июля по 31 августа томичи могут обратиться с заявлением о приеме в любую школу.

Определен перечень школ, в которые могут подать заявление родители детей из любого района города. Это учреждения, реализующие программы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (школы №№ 39, 45 и школа-интернат № 22, школа-интернат № 1), санаторно-лесная школа, а также учреждения, реализующие образовательные программы повышенного уровня: Русская классическая гимназия № 2 (прием детей осуществляется с 5 класса), Гуманитарный лицей (приём детей с 8 класса), гимназия № 6 и гимназия № 24 им. М.В. Октябрьской - (приём детей с 1 класса), Сибирский лицей (приём детей с 7 класса), лицей при ТПУ (прием детей с 10 класса) и прогимназия «Кристина».

Подробную информацию о порядке приёма можно посмотреть по ссылке: http://admin.tomsk.ru/pgs/6kb.

ИСТОЧНИК KP.RU