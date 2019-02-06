37% томичей считают, что разница в возрасте между мужчиной и женщиной не важна

СЕГОДНЯ 08:08 2019-02-06T08:08:49+03:00

Однако многие уточняют, что она не должна быть более 15 лет

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Исследователи развлекательной социальной сети Фотострана опросили 900 жителей Томска и выяснили, насколько важна разница в возрасте между мужчиной и женщиной.

42% опрошенных твердо уверены, что разница в возрасте влияет на отношения мужчины и женщины. Некоторые уточняют, что женщина должна быть моложе, другие отмечают, что различие возрастов не должно быть более 15 лет.

- Разница в возрасте является первопричиной пусть и отсроченного, но разрыва, - поделилась опытом Елена.

- Нет разницы в возрасте, есть разница в уме и опыте, - поделилась мудростью Людмила.

«Любви все возрасты покорны», - цитирует поэта часть сторонников мнения, что вовсе не важно, кому сколько лет. С этим утверждением согласны 37% опрошенных.

ИСТОЧНИК KP.RU