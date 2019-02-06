Родители оплатили штрафы сына-лихача в Томске

СЕГОДНЯ 07:42 2019-02-06T07:44:13+03:00

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Должник, регулярно нарушавший правила дорожного движения, все же, не лишился прав. В отдел судебных приставов по Каргасокскому району из Госавтоинспекции по Нижегородской области поступило 23 постановления о взыскании с жителя с. Усть-Тым штрафов на общую сумму 12,5 тысяч рублей. Гражданин неоднократно превышал скорость, причем, на одном и том же участке дороги, где был зафиксирован камерой учета дорожных нарушений. В добровольном порядке местный житель задолженность не погасил. Деньги на счетах неплательщика отсутствовали. По данным Пенсионного фонда официально мужчина нигде не работал. По месту регистрации исполнителям закона встретиться с ним также не удалось. Тогда сотрудник Каргасокского отдела, связался с должником по телефону и разьяснил ему, чем грозит такое отношение к штрафам.

На следующий день из поселка в отдел судебных приставов приехали родители неплательщика, которые погасили за сына всю сумму долга, включая исполнительский сбор в размере 19 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU