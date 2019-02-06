Почти четверть томичей боятся указывать возраст при поиске работы

СЕГОДНЯ 07:22 2019-02-06T07:22:48+03:00

65% томичей признались, что эти опасения вызваны тем, что резюме повлияет на принятие решения работодателем Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Среди жителей Томска провели опрос, какую информацию они считают самой важной в резюме? Результаты несколько удивили, но обо всем по порядку.

73% опрошенных томичей рассказали порталу Зарплата.ру, что знают, как составить резюме, которое понравится работодателю. 21% не уверены в своих силах. А 6% никогда не заполняли резюме самостоятельно.

Больше половины горожан – 55% – отметили, что самым важным пунктом в резюме для них является опыт работы. 37% наибольшее значение придают заполнению профессиональных навыков. Только 2% жителей Томска в первую очередь указывают желаемую зарплату, а 6% - личные качества.

При этом 39% респондентов боятся указывать в резюме неподходящий опыт работы, а 24% опрошенных опасаются заполнять графу «возраст». 8% не хотят писать свое образование, 4% - семейное положение, а четверть стараются не указывать неофициальные места работы.

65% томичей признались, что эти опасения вызваны тем, что резюме повлияет на принятие решения работодателем. 21% горожан не хотят, чтобы им задавали лишние вопросы на собеседовании, а 14% респондентов опасаются, что им предложат неподходящую должность. Такие данные показало исследование, проведенное порталом по поиску работы среди 820 жителей Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU