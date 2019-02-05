На Сенной Курье, «Кедре» и в 29 томских дворах построят спортплощадки

СЕГОДНЯ 12:03 2019-02-05T12:03:05+03:00

Всего в этом году установят 44 новых комплекса

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Депутаты города Томска утвердили адреса, где сделают спортивные комплексы. Напомним, что это проект Думы «От томского двора – до олимпийского пьедестала».

Планируется устанавливать три разных вида площадок. Чуть меньше комплексов ОФП (общей физической подготовки), чем в предыдущие годы, 36 типовых комплексов, 6 – с улучшенным благоустройством. Там предусматривается травмобезопасное покрытие. Стоимость такой площадки выше, соответственно это уменьшает общее количество площадок. Кроме этого, в текущем году мы пошли на эксперимент и две площадки будут доукомплектованы уличными тренажерами для маломобильных групп населения, травмобезопасным покрытием и навесом.

29 площадок появятся во дворах многоквартирных домов, 10 – на территориях городских школ и гимназий, два – в учреждениях дополнительного образования, один – на территории пляжа на Сенной курье.

В качестве эксперимента два больших комплекса со специальными тренажерами для маломобильных групп населения будут смонтированы на территориях стадиона «Политехник» и ДЮСШ «Кедр».

ИСТОЧНИК KP.RU