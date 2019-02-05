2019-02-05T07:43:17+03:00
Спорт

Томская сборная стала лучшей на соревнованиях «Снежные ласты»

Команда завоевала 76 наград
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: Валерий Доронинфото: Валерий Доронин
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Наша команда доказала свое абсолютное лидерство неофициального зачета всероссийских соревнований по плаванию в ластах и спортивному дайвингу «Снежные ласты», которые прошли с 31 января по 3 февраля в центре водных видов спорта «Звездный».

- Турнир собрал рекордное количество участников, в стартах приняли участие 424 спортсмена из Москвы, Московской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Смоленской и Томской областей, Алтайского, Пермского и Красноярского краев, - сообщила президент Федерации подводного спорта Томской области Наталья Гречихина.

Соревнования проходили в трех возрастных группах: мужчины и женщины (18 лет и старше), юниоры и юниорки (14-17 лет), юноши и девушки (12-13 лет). Спортсмены состязались в 11 индивидуальных дисциплинах скоростного плавания в ластах, четырех эстафетах, в том числе смешанных, а также в двух дисциплинах спортивного дайвинга.

Сборная Томской области завоевала 76 наград (32 «золота», 25 серебряных наград и 24 бронзовые медали), что составляет 30 процентов от всех разыгранных медалей. При этом медальную копилку Томской области пополнили не только опытные спортсмены, но и молодежь. Новосибирские спортсмены завоевали 35 наград разного достоинства (6, 15, 14), а представители Красноярского края хоть и заняли третью строчку в итоговой таблице медального зачета с показателем 34 награды, но по количеству «золота» уверенно расположились на втором месте — 16 медалей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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