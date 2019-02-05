2019-02-05T07:05:46+03:00
Общество

В Томске пройдет собрание, на котором обсудят дизайн новых парков

Горожан приглашают оценить проекты
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Томичи обсудят второй этап благоустройства Лагерного садаТомичи обсудят второй этап благоустройства Лагерного садаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Первая встреча сотрудников городской администрации и томичей состоится во вторник, 5 февраля, в 16.00 в департаменте дорожной деятельности и благоустройства (ул. Московский тракт. 19/1, каб. № 1, 2 этаж), - сообщили в пресс-службе мэрии.

Встречи также пройдут в департаменте дорожной деятельности в четверг, 7 февраля. В пятницу, 8 февраля, в 17 часов общественные обсуждения дизайн-проектов пройдут в районных администрациях и на базе Общенародного фронта (ул. К. Маркса, 7каб. 103).

Томичи обсудят второй этап благоустройства Лагерного сада, где на нижней террасе может появиться зона для занятий спортом, подиум для отдыха, детская площадка, скалодром, велодорожка и трибуна. На бульваре по пр. Кирова томичам предложат создать площадь для массовых мероприятий, а в Михайловской роще – зону тихого отдыха.

Напомним, 11-25 февраля в Томске пройдет рейтинговое голосование, по итогам которого томичи определят 28 общественных пространств, которые получат в 2019 году новый облик на средства федеральной программы благоустройства «Формирование комфортной городской среды». С полным перечнем территорий – участников голосования можно познакомиться на сайте мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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