Томская область закупит в два раза больше вакцин от клеща

СЕГОДНЯ 11:51 2019-02-04T11:51:35+03:00

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В 2018 году Томская область закупила 39 тысяч вакцин против клещевого энцефалита, а также 3,8 тысячи доз иммуноглобулина. Соответствующие прививки сделали более 46 тысяч жителей региона, из которых 17 тысяч - дети.

- На закупку средств для профилактики клещевых инфекций (вакцины, иммуноглобулина) в 2019 году из областного бюджета выделено более 38 миллионов рублей, на которые будет закуплено 74 тысячи доз вакцины для профилактики клещевого энцефалита, пять тысяч доз иммуноглобулина против клещевого энцефалита для экстренной профилактики на пунктах серопрофилактики Томской области, - сообщили в облздраве.

В департаменте пояснили, что планируют охватить иммунизацией против клещевого энцефалита более 60 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU