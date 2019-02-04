В Томске увеличилось количество людей с ВИЧ-статусом

СЕГОДНЯ 11:46 2019-02-04T11:46:05+03:00

В 2018 году зарегистрировано 89 случаев смерти по причине инфекции

Изменить размер текста: A A

В настоящее время на территории Томской области проживает 7 869 ВИЧ-инфицированных жителей, из которых у 1 147 инфекция была выявлена в 2018 году.

По данным облздрава, наибольшее число ВИЧ-инфицированных зарегистрировано в течение года в Томске (709 человек), Асиновском районе (85 человек), Томском районе (77 человек), Колпашевском районе (67 человек).

В 2018 году зарегистрировано 89 случаев смерти по причинам, связанным с ВИЧ-инфекцией (в 2017 году - 90).

Специалистами областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями выполнены расчеты и подана заявка в Министерство здравоохранения РФ на поставку лекарственных препаратов для инфицированных.

Общая сумма финансирования на поставку препаратов составила 304,5 миллиона рублей. Численность пациентов, нуждающихся в АРВТ, - 5 518 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU