В Томске пройдет акция «Человек в маске»

СЕГОДНЯ 11:27 2019-02-04T11:27:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Благотворительный фонд им. Алены Петровой проводит мероприятия, направленные на информирование людей об онкологических заболеваниях. Несмотря на многолетнюю просветительскую работу СМИ, в обществе сохраняется огромное количество мифов, связанных с онкологией. В феврале волонтеры фонда и Томского учебно-методического центра на улицах города проведут информационную акцию «Человечек в маске». Запланирован двухнедельный информационный марафон. Волонтеры по всему городу будут распространять буклеты с ответами на 6 важных вопросов о раке. На сайте фонда и в социальных сетях можно будет увидеть также соответствующую информацию по теме! Финалом акции будет торжественное мероприятие в ТЦ «Изумрудный город».

Акция будет проходить:

9 февраля - 17:00 - 20:00 и 10 февраля - 15:00 - 20:00 в ТЦ Манеж.

11-13 февраля в колледжах, техникумах г. Томска.

11-13 февраля с 17:00 до 20:00 на улицах города: пл. Новособорная, пл. Южная, Лагерный сад,

Главпочтамт, РЦ «Шарики», пр. Мира (р-н ТЦ «Волна» и ТЦ «Лента»), Сквер студенческих отрядов, Дворец зрелищ и спорта, Фрунзенский рынок, Ленина/Дальне-Ключевская.

16 февраля с 15:00 до 18:00 в ТЦ «Изумрудный город».

ИСТОЧНИК KP.RU