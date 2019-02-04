2019-02-04T09:32:23+03:00
Общество

Парк развлечений «Сказка» томичи видят на улице Обручева

Треть пользователей «Активного гражданина» проголосовали именно за эту площадку
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Проект семейного отдыха «Сказка» реализован в столице, он работает круглогодичноПроект семейного отдыха «Сказка» реализован в столице, он работает круглогодичноФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Более 600 человек уже проголосовали на интернет-сайте и в мобильном приложении «Активный гражданин» за место строительства большого парка отдыха «Сказка» в Томске, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Свыше 30 % участников опроса в качестве территории для парка видит район улицы Обручева. На втором месте (более 18 %) — площадка у Белого озера. Немного отстает нижняя терраса Лагерного сада (17 % голосов) и территория при въезде в Томск со стороны поселка Тимирязевского (16 %). За размещение нового парка отдыха у сквера студенческих строительных отрядов высказались 5 % пользователей, 13 % предложили собственные варианты.

Проект семейного отдыха «Сказка» реализован в столице, он работает круглогодично и пользуется большой популярностью. Помимо аттракционов и большого 50-метрового колеса обозрения в парке работает каток, горки для катания на сноутюбинге, зеркальный лабиринт, батутные площадки, парк со скульптурами и другие развлекательные объекты. В Томске его планируют создать московские инвесторы, объем ожидаемых инвестиций составляет около 200 млн рублей.

Напомним, на сайте и в мобильном приложении «Активный гражданин» томичи могут выбрать место для строительства круглогодичного парка отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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