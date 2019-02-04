В Томске пройдет аукцион по продаже многоквартирного дома на Сибирской

СЕГОДНЯ 08:35 2019-02-04T08:35:48+03:00

Такой дом можно было бы восстановить для истории, но работ слишком много. Фото: Предоставлено "КП"

После сноса освободится огромная площадь – более 2,5 тысяч квадратов

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18 февраля состоится аукцион на право развития территории по адресу ул. Сибирская, 82. В данный момент там дом стоит многоквартирный дом в аварийном состоянии площадью 2 503 кв м.

В доме 14 квартир. За свою историю жильцы многого натерпелись. Самой большой проблемой было затопление – каждую весну и осень. Вниз по ул. Сибирской находится канализационный коллектор. Он забивался, в итоге, вода переполнялась в колодце, а из него попадала в дом.

Позже «Водоканал» решил этот вопрос. Однако здание уже трудно восстановить, и оно подлежит сносу.

Начальная цена права на заключение договора - 1 500 050 руб, шаг аукциона – 45 000 руб, задаток – 310 000 руб.

Для участия в аукционе необходимо до 12.00 часов 14 февраля 2019 года подать заявку и пакет документов по адресу: г.Томск, пер. Плеханова, 4 каб. 407.

Более подробно ознакомиться с условиями аукциона можно сайте «Муниципальные торги Города Томска» по ссылке http://torgi.admin.tomsk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU