2019-02-04T08:35:48+03:00
Недвижимость

В Томске пройдет аукцион по продаже многоквартирного дома на Сибирской

После сноса освободится огромная площадь – более 2,5 тысяч квадратов
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Такой дом можно было бы восстановить для истории, но работ слишком много.Такой дом можно было бы восстановить для истории, но работ слишком много.Фото: Предоставлено "КП"
Изменить размер текста:

18 февраля состоится аукцион на право развития территории по адресу ул. Сибирская, 82. В данный момент там дом стоит многоквартирный дом в аварийном состоянии площадью 2 503 кв м.

В доме 14 квартир. За свою историю жильцы многого натерпелись. Самой большой проблемой было затопление – каждую весну и осень. Вниз по ул. Сибирской находится канализационный коллектор. Он забивался, в итоге, вода переполнялась в колодце, а из него попадала в дом.

Позже «Водоканал» решил этот вопрос. Однако здание уже трудно восстановить, и оно подлежит сносу.

Начальная цена права на заключение договора - 1 500 050 руб, шаг аукциона – 45 000 руб, задаток – 310 000 руб.

Для участия в аукционе необходимо до 12.00 часов 14 февраля 2019 года подать заявку и пакет документов по адресу: г.Томск, пер. Плеханова, 4 каб. 407.

Более подробно ознакомиться с условиями аукциона можно сайте «Муниципальные торги Города Томска» по ссылке http://torgi.admin.tomsk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Томская область закупит в два раза больше вакцин от клеща
В Томске увеличилось количество людей с ВИЧ-статусом
В Томске пройдет акция «Человек в маске»
Парк развлечений «Сказка» томичи видят на улице Обручева
Названы самые дорогие вакансии января в Томске
МЧС разместит пункты обогрева в Томской области в случае необходимости
Томичи могут помочь семье, у которой сгорел дом в 40-градусный мороз
Мороз в Томской области достигнет отметки -50°С
Создатель театра «2+Ку» Владимир Захаров погиб при пожаре
Житель Томска задолжал за свет 2 миллиона рублей
Рабочий томского предприятия попал в реанимацию после падения бревен
Томичи в мороз запустили акцию #подвезипешеходаТомск
Из-за мороза в Томске отменили всю развлекательную программу на улице
Из-за морозов томских школьников освободили от занятий
Томичи выбирают площадку для парка развлечений
В Томске оказались самые дешевые масло и сметана в Сибири
Каждый пятый томич хотел бы нанять домработницу
В аномальный мороз в Томске увеличили количество трамваев и троллейбусов на линии
Пассажиры Томского автовокзала страдают из-за массовой отмены рейсов
Томский ревнивец, забравший у «бывшей» подарки, получил 2 года колонии