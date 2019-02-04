Названы самые дорогие вакансии января в Томске

СЕГОДНЯ 08:11 2019-02-04T08:17:08+03:00

Зарплата в этих предложениях начинается от 50 000 рублей

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Эксперты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировали вакансии, размещенные на hh.ru в Томске и составили топ-10 самых дорогих предложений за январь.

В рейтинг самых престижных предложений месяца вошли вакансии для директора филиала, школы, главного редактора и других специалистов. Что касается динамики вакансий, то в начале года в нашем городе она составила +11% по отношению к январю прошлого года.

Так, лидер федерального уровня на рынке строительных и отделочных материалов группа компаний «Сатурн» продолжает конкурс на должность директора филиала в Томске и обещает платить кандидату 200 тысяч рублей в месяц. Соискателю нужно быть готовым к тому, чтобы управлять коллективом в 150 человек.

Директору предприятия питания компания будет выплачивать 140 тысяч рублей в месяц, в обязанности помимо рутинной работы входит проведение банкетов для VIP-персон.

Директору школы тоже предлагают солидный оклад – от 100 до 150 тысяч рублей ежемесячно. Предпочтение будет кандидатам с наличием званий, титулов: «Лучший по профессии», «Учитель года» и др.

Редактору портала в медиахолдинге «Рекламный дайджест» готовы платить 50 тысяч рублей. Врачу-косметологу в центре в «Mon Amie» обещают до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU