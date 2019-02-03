МЧС разместит пункты обогрева в Томской области в случае необходимости
Аномальные морозы особенно страшны для автомобилистов. Машина может заглохнуть на трассе, а до населенных пунктов довольно-таки далеко. Однако ситуация с 40-градусными морозами в Томской области ГУ МЧС контролирует и считает не критичной.
Снегопадов, из-за которых дорожная обстановка может усложниться, не наблюдается, пробок тоже. Но в случае надобности, МЧС развернет мобильные пункты для обогрева. Пока такую функцию выполняют придорожные кафе.
- Любой водитель может остановиться и обогреться. Они есть во всех районах области. Что касается мобильных пунктов обогрева, то пока такой необходимости для их размещения нет, — отметили в пресс-службе ведомства.
Водители, выезжая на дорогу, должны проконтролировать уровень топлива в бензобаке, лучше заправиться с запасом. Также стоит быть внимательным к людям на трассе, которым может понадобиться помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU