МЧС разместит пункты обогрева в Томской области в случае необходимости

СЕГОДНЯ 12:47 2019-02-03T12:47:02+03:00

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Аномальные морозы особенно страшны для автомобилистов. Машина может заглохнуть на трассе, а до населенных пунктов довольно-таки далеко. Однако ситуация с 40-градусными морозами в Томской области ГУ МЧС контролирует и считает не критичной.

Снегопадов, из-за которых дорожная обстановка может усложниться, не наблюдается, пробок тоже. Но в случае надобности, МЧС развернет мобильные пункты для обогрева. Пока такую функцию выполняют придорожные кафе.

- Любой водитель может остановиться и обогреться. Они есть во всех районах области. Что касается мобильных пунктов обогрева, то пока такой необходимости для их размещения нет, — отметили в пресс-службе ведомства.

Водители, выезжая на дорогу, должны проконтролировать уровень топлива в бензобаке, лучше заправиться с запасом. Также стоит быть внимательным к людям на трассе, которым может понадобиться помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU