2019-02-03T12:47:02+03:00
Авто

МЧС разместит пункты обогрева в Томской области в случае необходимости

Пока греться водители могут в 62 придорожных кафе
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Водители должны быть внимательны к обстановке на трассеВодители должны быть внимательны к обстановке на трассеФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Изменить размер текста:

Аномальные морозы особенно страшны для автомобилистов. Машина может заглохнуть на трассе, а до населенных пунктов довольно-таки далеко. Однако ситуация с 40-градусными морозами в Томской области ГУ МЧС контролирует и считает не критичной.

Снегопадов, из-за которых дорожная обстановка может усложниться, не наблюдается, пробок тоже. Но в случае надобности, МЧС развернет мобильные пункты для обогрева. Пока такую функцию выполняют придорожные кафе.

- Любой водитель может остановиться и обогреться. Они есть во всех районах области. Что касается мобильных пунктов обогрева, то пока такой необходимости для их размещения нет, — отметили в пресс-службе ведомства.

Водители, выезжая на дорогу, должны проконтролировать уровень топлива в бензобаке, лучше заправиться с запасом. Также стоит быть внимательным к людям на трассе, которым может понадобиться помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Томичи могут помочь семье, у которой сгорел дом в 40-градусный мороз
Мороз в Томской области достигнет отметки -50°С
Создатель театра «2+Ку» Владимир Захаров погиб при пожаре
Житель Томска задолжал за свет 2 миллиона рублей
Рабочий томского предприятия попал в реанимацию после падения бревен
Томичи в мороз запустили акцию #подвезипешеходаТомск
Из-за мороза в Томске отменили всю развлекательную программу на улице
Из-за морозов томских школьников освободили от занятий
Томичи выбирают площадку для парка развлечений
В Томске оказались самые дешевые масло и сметана в Сибири
Каждый пятый томич хотел бы нанять домработницу
В аномальный мороз в Томске увеличили количество трамваев и троллейбусов на линии
Пассажиры Томского автовокзала страдают из-за массовой отмены рейсов
Томский ревнивец, забравший у «бывшей» подарки, получил 2 года колонии