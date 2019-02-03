2019-02-03T08:47:05+03:00
Общество

Томичи могут помочь семье, у которой сгорел дом в 40-градусный мороз

В первую очередь, нужны одежда и обувь
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В настоящее время семья живет у знакомыхВ настоящее время семья живет у знакомыхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В аномальные морозы семья из села Корнилово пострадала от пожара. Сгорел дом в переулке Яблоневом 35, в микрорайоне Красные горки.

Люди потеряли все: родные стены, мебель, вещи. Томичей просят помочь пострадавшим. Сбор ведется в группе «Регион 70». В настоящее время семья живет у знакомых. Можно привезти посуду, постельное белье и одежду. Бабушка р-р одежды 60-62, обувь 42. Ребёнок р-р одежды 48, обувь 42. Жена р-р одежды 50-52, обувь 38. Муж р-р одежды 50-52, обувь 43-44. Номер телефона хозяина дома 89640925914(Алексей). Помощь в виде одежды можно оставить по адресу: пер. Яблоневый, 5, село Корнилово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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