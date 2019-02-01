Житель Томска задолжал за свет 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:12 2019-02-01T14:12:26+03:00

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Долгов на 3 миллиона рублей накопил житель Томска, имеющий квартиру на центральном проспекте города. Только за потребленную электроэнергию он должен более 2-х миллионов рублей. Еще один миллион составляют долги по налогам, перед банком и даже своей соседке снизу томич тоже должен – он залил ее квартиру водой и проиграл суд.

«В отделе судебных приставов по Ленинскому району в отношении мужчины возбудили сводное исполнительное производство. Пристав арестовала расчетные счета должника. Однако денежных средств на них не оказалось. Гражданин официально нигде не работает. Движимое имущество и дорогостоящий гараж принадлежат супруге и по закону на них не может быть обращено взыскание», - описали все попытки получить со злостного должника хоть что-то сотрудники Управления ФСПП .

Все способы попасть в квартиру должника также оказались безрезультатными. В результате приставам пришлось прибегнуть к крайней мере - вскрыть дверь, высверлив замок.

Было арестовано имущество, предварительная стоимость которого составила более 200 тысяч рублей. Если неплательщик не погасит долг, «все нажитое» будет реализовано

ИСТОЧНИК KP.RU