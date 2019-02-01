Рабочий томского предприятия попал в реанимацию после падения бревен

СЕГОДНЯ 13:16 2019-02-01T13:16:55+03:00

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Драматичное происшествие произошло в одной из лесоперерабатывающих компаний Асиновского района Томской области. В производственном цехе ООО «Асиновская лесопромышленность» на работника рухнули бревна. В результате чего 42-летни мужчина получил тяжелые травмы. По факту получения травмы на производстве Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как пояснила в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Томской области, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Отметим, что ЧП случилось 27 января 2019 года. В настоящее время пострадавший мужчина 1977 года рождения находится в Асиновской районной больнице в стабильно тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU