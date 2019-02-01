2019-02-01T13:01:37+03:00
Общество

Томичи в мороз запустили акцию #подвезипешеходаТомск

Автомобилистам предлагают помочь людям, замерзающим в ожидании автобуса
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Если Вам по пути и не составит труда, то подвезите пассажиров бесплатноЕсли Вам по пути и не составит труда, то подвезите пассажиров бесплатноФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Активные томичи предлагают горожанам быть внимательнее и добрее друг к другу. Суть ее проста:

«На остановках, особенно утром и вечером в отдаленных районах можно наблюдать картину, когда люди не могут добраться домой на общественном транспорте и стоят на морозе -30 градусов и ниже. Если Вы едете на работу или по делам и никуда не торопитесь, остановитесь спросите куда им нужно и если Вам по пути и не составит труда, то подвезите их бесплатно», - говорится в сообщении в соцсетях.

Отзывчивые водители уже принимают в ней участие в акции #подвезипешеходаТомск Добрые дела нужно делать каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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