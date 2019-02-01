Из-за мороза в Томске отменили всю развлекательную программу на улице

СЕГОДНЯ 12:18 2019-02-01T12:18:56+03:00

В такую погоду веселиться на площадках небезопасно для здоровья

Изменить размер текста: A A

Аномальные холода в Томске стали причиной переноса ряда массовых мероприятий, которые должны были пройти на улице

По нормам Санпина праздники на открытом воздухе нельзя проводить при температуре воздуха ниже - 22° С без ветра и - 21° С при ветре 1-3 м/с, а также при - 20° С при ветре 3-5 м/с, а также в случае получения штормового предупреждения.

Также при неблагоприятных погодных условиях подлежат отмене все физкультурные мероприятия на улице.

Допустимый минимальный температурный режим для проведения спортивных мероприятий составляет – 20 ° С без ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU