Из-за морозов томских школьников освободили от занятий

СЕГОДНЯ 11:47 2019-02-01T11:47:57+03:00

В такие холода безопаснее всего - онлайн-обучение. Фото: пресс-служба мэрии Томска. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

А родителям, чьи дети ходят в сад, при -32С не нужно оплачивать пропущенные дни

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В Томске установилась аномально низкая температура воздуха, поэтому городской департамент образования напомнил о порядке посещения школ и садов при таких обстоятельствах.

Так, 1-4 классы могут не посещать школу при температуре - 26°С с умеренным ветром (7-8 м/сек.) и - 30°С без ветра; 5-8 классы - при температуре - 30°С с умеренным ветром (7-8 м/сек.), - 34°С без ветра; для старшеклассников режим ограниченного посещения вводится при - 34°С с умеренным ветром (7-8 м/сек.) и - 38°С без ветра.

- Школы города работают, невзирая на температуру за окном. Весь учебный процесс будет обеспечен, даже в присутствии одного ученика, пришедшего на занятия. Кроме того, проводятся удаленные консультации, чтоб не было отставания от программы, - рассказала начальник департамента образования администрации Города Томска Ольга Васильева.

Родители, чьи дети посещают дошкольные учреждения, также вправе не приводить ребенка по причине температур ниже 32°С.

При этом за пропущенные дни из-за низких температур в детских садах не взимается родительская плата.

ИСТОЧНИК KP.RU