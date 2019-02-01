2019-02-01T09:28:42+03:00
Общество

Томичи выбирают площадку для парка развлечений

На данный момент есть пять вариантов
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
В опросе уже приняли участие свыше 530-ти человекВ опросе уже приняли участие свыше 530-ти человекФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

На портале «Активный гражданин» любой житель Томска может проголосовать за место для строительства круглогодичного парка отдыха.

На данный момент – это 5 вариантов, но можно предложить и свой собственный.

В опросе уже приняли участие свыше 530-ти человек. Большая часть проголосовавших выбрало улицу Обручева (свыше 30%). На втором месте (более 18%) - площадка у Белого озера. По 16% отдали голос за нижнюю террасу Лагерного сада и территорию при въезде в город со стороны Тимирязево, и лишь около 5% проголосовали за Сквер ССО. 13% предложили собственные варианты.

На данном онлайн-сервисе с конца 2018 года проводятся опросы жителей региона, результаты которых потом учитываются при подготовке и принятии различных управленческих решений. Электронные опросы проводятся также через приложения для iOS и Android.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24