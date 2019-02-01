Томичи выбирают площадку для парка развлечений

СЕГОДНЯ 09:28 2019-02-01T09:28:42+03:00

В опросе уже приняли участие свыше 530-ти человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

На данный момент есть пять вариантов

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На портале «Активный гражданин» любой житель Томска может проголосовать за место для строительства круглогодичного парка отдыха.

На данный момент – это 5 вариантов, но можно предложить и свой собственный.

В опросе уже приняли участие свыше 530-ти человек. Большая часть проголосовавших выбрало улицу Обручева (свыше 30%). На втором месте (более 18%) - площадка у Белого озера. По 16% отдали голос за нижнюю террасу Лагерного сада и территорию при въезде в город со стороны Тимирязево, и лишь около 5% проголосовали за Сквер ССО. 13% предложили собственные варианты.

На данном онлайн-сервисе с конца 2018 года проводятся опросы жителей региона, результаты которых потом учитываются при подготовке и принятии различных управленческих решений. Электронные опросы проводятся также через приложения для iOS и Android.

ИСТОЧНИК KP.RU