В Томске оказались самые дешевые масло и сметана в Сибири

СЕГОДНЯ 08:43 2019-02-01T08:53:54+03:00

При этом, говядина на наших рынках дороже, чем у соседей

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Томскстат проанализировал цены на основные продукты питания в Томске и в ближайших сибирских городах. Накануне Нового года выяснилось, что наши молочные изделия – одни из самых доступных. А вот на мясную продукцию – напротив.

Так, 1 кг сметаны в Томске стоит 147,79 рублей, для сравнения, в Иркутске такая баночка обойдется в 269, 80 рублей. Килограмм сливочного масла у нас стоит 395, 97 рублей, а в том же Иркутске – 585, 64 рубля.

Цена на булку хлеба для томичей – 42,19 рублей, на гречку – 52,17 за кг, литр молока обойдется в 52,22 рубля, десяток яиц - 58,84 рубля, кило курицы – 149, 34 рубля. Самым же дорогим продуктом оказалась говядина – 342,27 рублей за кг.

Совсем скоро в «КП-толстушке» выйдет материал, о том, как подорожала стандартная продуктовая корзина за год.

ИСТОЧНИК KP.RU