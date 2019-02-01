Каждый пятый томич хотел бы нанять домработницу

СЕГОДНЯ 08:02 2019-02-01T08:02:07+03:00

17% жителей время от времени пользуются такой услугой

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Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 900 респондентов и выяснили, пользуются ли жители Томска услугами домработницы.

43% опрошенных не используют платный сервис уборки и справляются с домашними заботами самостоятельно. “Я люблю поддерживать дома уют и чистоту сама, мои родные это очень ценят,” - делится мнением Любовь.

20% хотели бы иметь платную домработницу, но не могут себе ее позволить, так как услуга дорогостоящая. Однако, 17% иногда все же прибегают к найму профессионального уборщика, например, после торжеств дома: “После праздника с большим количеством гостей хочется отдохнуть, поэтому часто мы заказываем услуги уборки после вечеринки,” - сообщает Сергей.

8% респондентов приглашают специалиста по чистке дома постоянно, так как не имеют времени на домашние дела, или просто не хотят заниматься уборкой самостоятельно. В большинстве на постоянной основе такими услугами пользуются мужчины.

Оставшиеся не смогли однозначно ответить на вопрос

ИСТОЧНИК KP.RU