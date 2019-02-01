В аномальный мороз в Томске увеличили количество трамваев и троллейбусов на линии
По информации ТТУ, количество электротранспорта на линии было увеличено для удобства томичей при похолодании. Пассажиропоток остается аналогичным тому, что был отмечен до начала зимы.
В утренний и вечерний часы пик интервал движения троллейбусов и трамваев не превышает 10 минут, в дневное время – 20 минут. В салонах электротранспорта работают обогреватели.
Как сообщает пресс-служба мэрии, Иван Кляйн поручил муниципальному «Центру организации и контроля пассажироперевозок» с помощью ГЛОНАСС отслеживать соблюдение интервалов движения маршрутными автобусами. Так, сегодня специалисты Центра через навигационную систему отслеживают работу 563 маршруток, интервал движения которых не должен превышать 10-12 минут.
Напомним, томичи также могут сообщать о фактах некачественной работы перевозчиков по телефону 28-29-06 или на электронную почту: tomsk-transport@mail.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU