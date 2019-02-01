Пассажиры Томского автовокзала страдают из-за массовой отмены рейсов

СЕГОДНЯ 06:26 2019-02-01T06:46:35+03:00

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Пассажиры Томского автовокзала временно не смогут совершать поездки на дальние расстояния в связи с резким похолоданием, пришедшим в наш регион. Предприятие приняло решение отменить десятки рейсов, руководствуясь безопасностью людей в свете возможных ЧП на трассах. Ограничения введены как на дальних межрегиональных, так и на внутренних направлениях. Например, сегодня, были отменены утренние рейсы даже в город Асино, который находится от Томска всего в 100 километрах.

Отменены некоторые рейсы в Горно-Алтайск, Колпашево, Бакчар, Белокуриху, Новосибирск (включая аэропорт «Толмачево», Минусинск и другие.

Точная и подробная информация об отмене рейсов размещена на сайте Томского автовокзала.

Пассажиры могут вернуть в кассы ранее купленные билеты.

ИСТОЧНИК KP.RU