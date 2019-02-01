Томский ревнивец, забравший у «бывшей» подарки, получил 2 года колонии

СЕГОДНЯ 05:29 2019-02-01T05:29:24+03:00

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Нерыцарским поведением отличился 48-летний житель города Стрежевого, расположенного на севере Томской области. В сентябре 2018 года он отдыхав в одном из местных кафе, когда увидел, что тут же развлекается его бывшая жена, с которой он расстался еще 4 года назад. Заметив, что нарядная дама пользуется успехом у поклонников, мужчина вдруг воспылал ревностью и решил наказать ее рублем. А именно, забрать у кокетки подаренные когда-то им золотые украшения.

«Дождавшись того момента, когда бывшая супруга пошла из кафе домой, подсудимый напал на нее и нанес ей множественные удары руками и ногами по телу и голове, требуя отдать ему золото. После избиения подсудимый сорвал с шеи пострадавшей золотые цепочку с кулоном, снял с пальца кольцо, забрал сотовый телефон, выпавший у потерпевшей из кармана, и потребовал отдать ему золотые серьги», - сообщила детали преступления пресс-служба прокуратуры Томской области, уточнив, что общая стоимость похищенного превысила 49 тыс. рублей.

Хотя ревнивец настаивал, что забрал «свое», хоть и подаренное, сторона обвинения с этим не согласилась. Суд поддержал ее позицию. Стрежевчанина признали виновным в грабеже, совершенном с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Гражданин отправится в колонию на 1 год и 10 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU