В морозы на улицы Томска выпустят больше троллейбусов и трамваев

СЕГОДНЯ 19:33 2019-01-31T19:36:45+03:00

Томичи будут меньше мерзнуть на остановках Фото: Максим КИСЕЛЕВ

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Период аномальных морозов в предстоящие дни жителям областного центра поможет пережить то, что им придется меньше мерзнуть на остановках в ожидании общественного транспорта. Трамвайно-троллейбусное управление Томска приняло решение увеличить выход электротранспорта на линии в холодные дни. Хорошую новость горожанам сообщила в четверг, 31 января, пресс-служба мэрии. В этот день ТТУ уже выпустило на линии больше троллейбусов и трамваев.

«В утренний и вечерний часы пик интервал движения троллейбусов и трамваев не превышает 10 минут, в дневное время – 20 минут. В салонах электротранспорта работают обогреватели», - проинформировала горадминистрация.

Что касается маршруток, что мэр Томска Иван Кляйн поручил муниципальному «Центру организации и контроля пассажироперевозок» с помощью ГЛОНАСС отслеживать соблюдение интервалов движения коммерческих автобусов.

В четверг, согласно официальным данным, специалисты Центра через навигационную систему отслеживали работу 563 маршруток, интервал движения которых не должен был превышать 10-12 минут.

Отметим, что томичи могут сообщать о фактах некачественной работы перевозчиков по телефону 28-29-06 или на электронную почту: tomsk-transport@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU