2019-01-31T19:36:45+03:00
Общество

В морозы на улицы Томска выпустят больше троллейбусов и трамваев

Мэрия города позаботилась об удобстве горожан в период похолодания
Татьяна Щукина
Поделиться:
Томичи будут меньше мерзнуть на остановкахТомичи будут меньше мерзнуть на остановкахФото: Максим КИСЕЛЕВ
Изменить размер текста:

Период аномальных морозов в предстоящие дни жителям областного центра поможет пережить то, что им придется меньше мерзнуть на остановках в ожидании общественного транспорта. Трамвайно-троллейбусное управление Томска приняло решение увеличить выход электротранспорта на линии в холодные дни. Хорошую новость горожанам сообщила в четверг, 31 января, пресс-служба мэрии. В этот день ТТУ уже выпустило на линии больше троллейбусов и трамваев.

«В утренний и вечерний часы пик интервал движения троллейбусов и трамваев не превышает 10 минут, в дневное время – 20 минут. В салонах электротранспорта работают обогреватели», - проинформировала горадминистрация.

Что касается маршруток, что мэр Томска Иван Кляйн поручил муниципальному «Центру организации и контроля пассажироперевозок» с помощью ГЛОНАСС отслеживать соблюдение интервалов движения коммерческих автобусов.

В четверг, согласно официальным данным, специалисты Центра через навигационную систему отслеживали работу 563 маршруток, интервал движения которых не должен был превышать 10-12 минут.

Отметим, что томичи могут сообщать о фактах некачественной работы перевозчиков по телефону 28-29-06 или на электронную почту: tomsk-transport@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приставы заставили пекарню заплатить налоги
За кражу мясорубки томич может угодить за решетку на 6 лет
В Томске выросло число заведений, продающих еду и напитки на вынос
Томичи могут вновь отправиться на фестиваль музыки Эмира Кустурицы
В этом году в Томске отключат аналоговое вещание
С 1 февраля томичи могут обращаться в «Центр по уборке снега»
Половина опрошенных томичей призналась, что им трудно работать зимой
Жители Томска собирают 120 тыс. рублей на выпавшего с 5-го этажа шарпея
Второй двухтажный дом пострадал от пожара в Томской области
15-летнему томичу с поражением ЦНС нужна помощь на подгузники и кровать
Строительные кранты: застройщики задолжали Томску 0,6 млрд. рублей
В Томске названы самые опасные участки, где происходят ДТП
Томские власти продолжат строить «электронные колодцы»
«Бюджетный дом» за 10 млн. рублей построят в Томской области
Более половины квот на ВРП для иностранных граждан в Томске получили студенты
Пенсионер на автобусе сбил 11-летнего школьника в Томской области
В Томске пройдет межнациональный праздник
В Томской области открылся новый туристский маршрут
В Томске уберут и подрежут около 100 тополей на Яковлева
Томские ученые выявили, как распознать у ребенка способности к математике
В Томской области создано более 3000 рабочих мест для инвалидов
СК возбудил дело в отношении томича, убившего родного брата