2019-01-31T12:05:45+03:00
Общество

Приставы заставили пекарню заплатить налоги

Пришлось арестовать автопарк, который развозил продукцию
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Булочки чуть не остались мертвым грузом в цеху.Булочки чуть не остались мертвым грузом в цеху.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Производителю хлебобулочных изделий из Каргасокского района пришлось отвечать перед судебными приставами. Фирма задолжала более двух миллионов рублей по налоговым платежам.

Как сообщили в пресс-службе УФССП, чтобы взыскать долг, сотрудники районного отдела судебных приставов вынесли постановления о запрете на регистрационные действия в отношении автопарка компании и многочисленных объектов недвижимости. Данная мера нацелена на то, чтобы должник не смог продать имущество или передать его третьим лицам.

В дальнейшем приставы собирались наложить арест на фургоны и грузовые автомобили производителя. Однако это не потребовалось: руководство компании полностью погасило задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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