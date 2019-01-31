2019-01-31T11:41:48+03:00
Происшествия

За кражу мясорубки томич может угодить за решетку на 6 лет

34-летний мужчина обокрал деревенский дом с сараем
Татьяна Щукина
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От части похищенного злоумышленник успел избавитьсяОт части похищенного злоумышленник успел избавитьсяФото: Архив "КП"
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Присвоение различной домашней утвари стало причиной проведения оперативно-розыскных мероприятий в пос. Ново-Михайловка Томского района. С заявлением обратился местный житель, который сообщил о краже имущества из его дома и сарая. Были похищены: кондиционер, мясорубку, стабилизатор и другое имущество на сумму 24 тыс. рублей.

Сотрудники районного угрозыска вскоре вышли на след воришки: им оказался мужчина 1986 года рождения. Часть похищенного имущества полицейские успели изъять, однако часть полезных в быту товаров, очевидно, нашла новых хозяев.

Как пояснили в Управлении МВД России по Томской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ее санкции предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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