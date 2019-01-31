2019-01-31T08:39:03+03:00
Дом. Семья

В Томске выросло число заведений, продающих еду и напитки на вынос

Упор делается на одной кухне или даже блюде
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Лидерами стали мини-кофейни и кулинарии.Лидерами стали мини-кофейни и кулинарии.Фото: Иван ВИСЛОВ
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2ГИС изучил состояние индустрии общественного питания в российских городах в 2018 году. Темпы прироста заведений увеличились почти втрое, а лидерами стали заведения с едой и напитками на вынос: мини-кофейни и кулинарии.

Самая заметная динамика в двух сегментах — точки по продаже напитков на вынос (57%) и кулинарии (43%). На третьем месте кофейни — прирост на 28%.

В Томске за последнее время тоже прослеживается данная тенденция. Открываются небольшие заведения со специализированной кухней. Например, где готовят только плов, но разных видов, только выпечку или делают упор на вьетнамскую кухню. Однако наш город не является миллионником, поэтому не попал в базу исследований 2ГИС. Что же касается наших «соседей», то здесь картина следующая:

Новосибирск

Число кулинарий всего за год утроилось (их теперь 130 точек, рост 233%), пиццерий стало в 1,5 раза больше (84 точки, +65%). Третий по росту популярности формат — кофейни (390 точек, рост 57%). Отрицательная динамика у баров — их стало на 11 меньше, сокращение на 4%.

Красноярск

В Красноярске чаще всего открывались кулинарии (+61%, 45 точек) и суши-бары (+25%, 70 точек). Падения нет ни в одном сегменте, но кафе и столовые открывались реже остальных — прибавили по 4%.

Омск

Лучшая динамика у мини-кофеен — рост на 45% (их теперь 55 точек). Следом идут пиццерии (33%, 48 точек) и кофейни (рост 25%, 131 точка). Омск — единственный миллионник, в котором сразу четыре формата показали негативную динамику. Число баров сократилось на 7% (закрылось 8 точек), кулинарии — на 4% (закрылось 3), кафе — на 3% (закрылось 10), рестораны — на 1% (закрылось 2). Нулевой прирост у суши-баров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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