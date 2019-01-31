Томичи могут вновь отправиться на фестиваль музыки Эмира Кустурицы
Начался отборочный тур VII Фестиваля русской музыки Эмира Кустурицы. Принять участие в отборе могут ученики музыкальных школ и студенты консерваторий. Победители выступят на одной сцене с мировыми звездами в этнодеревне Дрвенград (Сербия) в июле 2019 года.
В 2018 году Россию на фестивале представляли 27 музыкантов, из них четверо были из Томска.
Чтобы стать участником фестиваля, необходимо выбрать категорию выступления и подать заявку. Кроме того, нужно записать на видео исполнение трех музыкальных произведений, предварительно ознакомившись с требованиями к роликам. Более подробную информацию можно узнать по ссылке: https://www.gazprom-neft.ru/social/fest/.
Прием заявок продлится до 20 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU