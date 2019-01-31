Томичи могут вновь отправиться на фестиваль музыки Эмира Кустурицы

СЕГОДНЯ 08:23 2019-01-31T08:23:39+03:00

В 2018 году Россию на фестивале представляли 27 музыкантов, из них четверо были из Томска. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Начался отборочный тур VII Фестиваля русской музыки Эмира Кустурицы. Принять участие в отборе могут ученики музыкальных школ и студенты консерваторий. Победители выступят на одной сцене с мировыми звездами в этнодеревне Дрвенград (Сербия) в июле 2019 года.

В 2018 году Россию на фестивале представляли 27 музыкантов, из них четверо были из Томска.

Чтобы стать участником фестиваля, необходимо выбрать категорию выступления и подать заявку. Кроме того, нужно записать на видео исполнение трех музыкальных произведений, предварительно ознакомившись с требованиями к роликам. Более подробную информацию можно узнать по ссылке: https://www.gazprom-neft.ru/social/fest/.

Прием заявок продлится до 20 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU