2019-01-31T08:23:39+03:00
Звезды

Томичи могут вновь отправиться на фестиваль музыки Эмира Кустурицы

Событие пройдет в этнодеревне Дрвенград
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
В 2018 году Россию на фестивале представляли 27 музыкантов, из них четверо были из Томска.В 2018 году Россию на фестивале представляли 27 музыкантов, из них четверо были из Томска.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Начался отборочный тур VII Фестиваля русской музыки Эмира Кустурицы. Принять участие в отборе могут ученики музыкальных школ и студенты консерваторий. Победители выступят на одной сцене с мировыми звездами в этнодеревне Дрвенград (Сербия) в июле 2019 года.

В 2018 году Россию на фестивале представляли 27 музыкантов, из них четверо были из Томска.

Чтобы стать участником фестиваля, необходимо выбрать категорию выступления и подать заявку. Кроме того, нужно записать на видео исполнение трех музыкальных произведений, предварительно ознакомившись с требованиями к роликам. Более подробную информацию можно узнать по ссылке: https://www.gazprom-neft.ru/social/fest/.

Прием заявок продлится до 20 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Томске выросло число заведений, продающих еду и напитки на вынос
В этом году в Томске отключат аналоговое вещание
С 1 февраля томичи могут обращаться в «Центр по уборке снега»
Половина опрошенных томичей призналась, что им трудно работать зимой
Жители Томска собирают 120 тыс. рублей на выпавшего с 5-го этажа шарпея
Второй двухтажный дом пострадал от пожара в Томской области
15-летнему томичу с поражением ЦНС нужна помощь на подгузники и кровать
Строительные кранты: застройщики задолжали Томску 0,6 млрд. рублей
В Томске названы самые опасные участки, где происходят ДТП
Томские власти продолжат строить «электронные колодцы»
«Бюджетный дом» за 10 млн. рублей построят в Томской области
Более половины квот на ВРП для иностранных граждан в Томске получили студенты
Пенсионер на автобусе сбил 11-летнего школьника в Томской области
В Томске пройдет межнациональный праздник
В Томской области открылся новый туристский маршрут
В Томске уберут и подрежут около 100 тополей на Яковлева
Томские ученые выявили, как распознать у ребенка способности к математике
В Томской области создано более 3000 рабочих мест для инвалидов
СК возбудило дело в отношении томича, убившего родного брата