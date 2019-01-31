2019-01-31T08:12:43+03:00
Телевизор

В этом году в Томске отключат аналоговое вещание

Продолжаются мероприятия к переходу на цифровое телевидение
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Для «цифры» нужен ТВ-тюнер стандарта DVB-T2.Для «цифры» нужен ТВ-тюнер стандарта DVB-T2.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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С января 2019 года все регионы России перешли на цифровое ТВ-вещание. Аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов в Томской области будет отключено 3 июня 2019 года, - сообщает пресс-служба мэрии.

Томичи получат ряд преимуществ, в том числе устойчивость к помехам и более высокое качество изображения и звука телеканалов.

Для «цифры» нужен ТВ-тюнер стандарта DVB-T2. Такие устройства необходимо приобрести для телевизоров, произведенных до 2012 года, стоимость таких приставок составляет от 1 до 3-х тысяч рублей.

В свою очередь специалисты жилищно-коммунальных отделов и отделы по работе с ТОС районных администраций проводят разъяснительную работу с населением, расклеивают информационные сообщения на досках объявлений о том, в каких случаях необходимо приобретение специального устройства и куда можно обращаться за консультациями.

Подробную информацию об этом также можно найти на специализированном сайте http://tomsk.rtrs.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU

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