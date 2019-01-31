С 1 февраля томичи могут обращаться в «Центр по уборке снега»

СЕГОДНЯ 07:57 2019-01-31T07:57:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Контролировать работу с обращениями о снежных завалах будут специалисты «Санитарной милиции», на базе которой действовал Единый центр по приему обращение по уборке снега, - сообщает пресс-служба мэрии.

Любой томич может позвонить по номеру телефона 005 (круглосуточно) и сообщить о проблеме.

- Как показывает практика, на базе ОДС создан хороший логистический центр, специалисты которого могут оперативно оценить ситуацию и передать ее для устранения в районные администрации, департамент дорожной деятельности и благоустройства или в «Спецавтохозяйство». С точки зрения удобства для томичей, такой поход комфортнее - единый многоканальный телефон примет обращение без привязки к конкретному району, - отметил заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус.

Почти за два месяца работы операторы приняли порядка тысячи обращений, из которых сегодня 955 отработаны и замечания томичей устранены, еще около 30 случаев недобросовестной работы подрядчиков находятся на контроле инспекторов «Санитарной милиции» и районных администраций.

ИСТОЧНИК KP.RU