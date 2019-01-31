2019-01-31T07:38:37+03:00
Общество

Половина опрошенных томичей призналась, что им трудно работать зимой

При этом 42% жителей сказали, что им было несложно влиться в процессы
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Среди основных причин снижения работоспособности зимой респонденты назвали апатиюСреди основных причин снижения работоспособности зимой респонденты назвали апатиюФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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Большинство горожан с трудом влились в рабочий процесс в январе после новогодних каникул. Такие результаты показал опрос, проведенный порталом по поиску работы Зарплата.ру среди 890 жителей Томска.

О зависимости своей работоспособности от сезона в ходе опроса рассказали 62% респондентов. 38% томичей, напротив, не замечают такой взаимосвязи.

52% опрошенных отметили, что сложнее всего им работать зимой. Четверть горожан теряют работоспособность летом, а 17% – осенью. И только 6% томичей признались, что рабочие обязанности труднее им даются весной.

Среди основных причин снижения работоспособности зимой респонденты назвали апатию, сонливость, короткий световой день. Летом мешает работать жара и желание уехать на природу, а осенью – серость и упадок настроения. Весной желание трудиться снижается из-за авитаминоза.

При этом 42% жителей Томска рассказали, что им было несложно влиться в рабочие процессы в январе после новогодних каникул. А 58% испытывали трудности.

Говоря о времени суток, 56% опрошенных отметили, что меньше всего сил на трудовую деятельность чувствуют утром. Почти треть горожан ощущают снижение работоспособности ближе к вечеру, а 15% - днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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