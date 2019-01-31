Жители Томска собирают 120 тыс. рублей на выпавшего с 5-го этажа шарпея

СЕГОДНЯ 06:39 2019-01-31T06:43:40+03:00

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В одной из популярных соцсетей томичами объявлен сбор средств на лечение собаки по имени Гера. 22 января животное выпало с 5-го этажа и повредило позвоночник. Геру согласились прооперировать врачи из Новосибирска, однако операция предстоит дорогостоящая. Судьбой четвероногой бедолаги занимаются сейчас волонтеры, поскольку владельцы собаки не имеют возможности выхаживать ее своими силами.

«В мире иногда случается зло. Эта собака стала жертвой случая или намеренной жестокости.

Безответно любившая своих хозяев, Гера и подумать не могла, что однажды, пролетев пять этажей, лёжа на холодном снегу, она откроет глаза и поймет, что ее тело больше не принадлежит ей». – трогательно написала о животном активистки. По словам девушек, томские ветеринары утверждают, что Гера больше никогда не сможет ходить, однако энтузиасты не теряют надежды на ее восстановление.

Сейчас Гера находится в ветеринарной клинике в Новосибирске, сегодня ее прооперируют.

«Осмотр подтвердил: операция сложная, но шанс есть», - говорят волонтеры. Отмечая, что пока собрано всего 60 тысяч рублей, и этих средств еще недостаточно для возвращения здоровья Геры.

ИСТОЧНИК KP.RU