2019-01-31T06:16:43+03:00
Происшествия

Второй двухтажный дом пострадал от пожара в Томской области

Чп произошло в Асино
Татьяна Щукина
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Во время пожала в верхнего этажа были спасены 10 человекВо время пожала в верхнего этажа были спасены 10 человекФото: Кирилл ЧАЩИН
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Вечером среды, 30 января, в Томской области вновь произошел крупные пожар в жилом доме. На этот раз от огня пострадали жители одного из многоквартирников города Асино. Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Томской области, сигнал о возгорании поступил в пожарно-спасательную службу в 20 часов 44 минуты. К моменту приезда пожарных один из подъездов был наполнен дымом, горел тамбур и лестница, ведущая на второй этаж. В ликвидации пожара были задействованы 8 человек и 2 машины. Огонь удалось локализовать уже через 10 минут, а в 21.03 - ликвидировать полностью.

По информации, предоставленной ведомством, спасателям пришлось эвакуировать жильцов верхнего этажа по лестнице. Таким образом были спасены 10 человек. Причину возгорания двухэтажки сейчас устанавливают специалисты.

Напомним, что 28 января, огонь уничтожил деревянный дом в Томске по адресу ул. Ново-Киевская, 7. Тогда из огня были спасены 9 человек, остальные жильцы сумели эвакуироваться самостоятельно.

Площадь пожара составила 500 квадратных метров. После пожара мэрия Томска пообещала выделить пострадавшим людям материальную помощь и предоставят им жилье из маневренного фонда.

В свете предстоящего похолодания и участившихся пожаров, ГУ МЧС России по Томской области настоятельно призывает жителей региона заботиться о своей пожарной безопасности своего жилья.

«Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку». – рекомендуют спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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