15-летнему томичу с поражением ЦНС нужна помощь на подгузники и кровать

СЕГОДНЯ 15:52 2019-01-30T15:52:06+03:00

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О такой жизни, как у Татьяны Базылевой, в народе принято говорить6 «судьба выпала – не дай Бог». Однако сама девушка мужественно переносит все испытания, выпавшие на ее долю. Сейчас ее главная забота – 15-летний брат Андрей, родившийся с тяжелы поражением центральной нервной системы.

«Андрюша как маленький котенок тихонько «мурлыкает», когда глажу его по голове, говорить он не умеет. И ходить не умеет и думать. С рождения за ним ухаживала его мама, которая его любила и заботилась о нем. Почему ухаживала? Потому что ее больше нет – полгода назад, летом у нее просто остановилось сердце…». – рассказывает историю семьи руководитель благотворительного фонда Елена Петрова.

Она сама встретилась с Татьяной, которая заменила в семье мать, и отметила, как тяжело той приходится.

«Жизнь молодой девушки это уход не только за Андрюшей, но и забота о самой младшей сестре Вике, которой только 10 лет.

Татьяна бегает по департаментам и службам, оформляет опеку и пенсию на двоих детей, просить кого-то о помощи ей неудобно, а помощь нужна…», - рассказала Елена.

Андрею очень нужна специальная многофункциональная кровать для ухода за лежачими больными. Сейчас он проводит жизнь на детской деревянной кроватке. Между ее перекладинами у него застревают руки и ноги, которые он не может сам вытаскивать. Еще мальчику нужны подгузники - трех в сутки, что выделяет государство, подростку недостаточно. На это все хватило бы 200 тысяч рублей, но Базылевым их негде взять – у них нет отзывчивых родственников.

«В доме у них печное отопление, вода в колонке, сложно всё, но жить можно. Татьяне нужно только немного помочь и поддержать в ее трудной жизненной ситуации. Когда мы разговаривали с Таней, она была, как натянутая струна. У меня сжалось сердце. Какие трудные пути иногда дает нам жизнь! Так хочется, чтобы на пути этой маленькой семьи встретились доброжелательные люди», - призвала земляков к помощи Елена Петрова.

Узнать, как помочь Татьян и Андрею можно на сайте благотворительного фонда fond-alena.ru

ИСТОЧНИК KP.RU