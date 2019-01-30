2019-01-30T14:58:59+03:00
Экономика

Строительные кранты: застройщики задолжали Томску 0,6 млрд. рублей

Администрация города пытается через суды вернуть хотя бы часть огромной суммы
Татьяна Щукина
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Многие компании-должники уже бесславно прекратили свою деятельностьМногие компании-должники уже бесславно прекратили свою деятельностьФото: Олег АДАМОВИЧ
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Несколько строительных компаний города Томска, которые де-факто почти почили в бозе, а де-факто должны платить за арендованную землю, не выполняют в полном объеме своих обязательств. Их задолженность перед бюджетом составила около 600 миллионов рублей. Эту значительную для города цифру в среду назвала на встрече с журналистами заместитель мэра Томска Ирина Ярцева.

В числе неплательщиков чиновник назвала такие предприятия, как СУ-13, «Кристалл», «Вектор», СУ-21, «Триумф», «Домстрой», «Томскдом», «Спецгазстрой» и другие. Всего застройщиков-должников – 65, большинства из которых и след давно простыл.

Ярцева признала, что рассчитывать на возвращение всей суммы долга не стоит. На 2019-1 году горадминистрация ставит задачу вернуть в бюджет хотя бы 30 миллионов рублей по решению судов и с помощью службы судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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