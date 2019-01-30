В Томске названы самые опасные участки, где происходят ДТП
Для того, чтобы снизить количество аварий, в Томске устанавливают новые светофоры. В 2018 году они были смонтированы на перекрестках ул. Никитина и Крылова, Смирнова и Витимская, пр. Мира и ул. К. Ильмера, - сообщает пресс-служба мэрии. Мониторинг движения показал, что на данных участках привычные автомобилистам города заторы исчезли, в том числе и в утренние и вечерние «часы пик».
В число мест, где было зафиксировано максимально количество дорожно-транспортных происшествий попали:
- пересечение ул. Нахимова и пр. Ленина,
- пр. Комсомольский и ул. Герцена,
- пр. Ленина и пр. Кирова,
- ул. Учебная и ул. Котовского,
- участки пр. Ленина от здания № 53 до здания № 65,
- пр. Комсомольский от дома № 10 до дома №13б.
Планируется, что здесь летом 2019 года также нанесут разметку долговечными термопластиковыми формами, установят дорожные знаки на желто-зеленом фоне, на регулируемых и не регулируемых переходах - безопасные ограждения, в работе светофоров выделят комфортную для пешеходов фазу.
Кроме того, участки концентрации ДТП будут оборудованы информационными аншлагам и знаками, ограничивающими скорость движения транспорта до 40 км/ч.
ИСТОЧНИК KP.RU