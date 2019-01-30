Томские власти продолжат строить «электронные колодцы»

СЕГОДНЯ 12:37 2019-01-30T12:37:17+03:00

В 2019 году «Чистая вода» придет еще в 23 села Томской области

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Жители более двух десятков сел и деревень Томской области получат высокотехнологичные модули по очистке воды в течение этого года.

«В 2019 году областные власти профинансируют установку 23 станций очистки воды по губернаторской программе «Чистая вода», - сообщила об этом пресс-служба администрации региона в среду, 30 января.

Как пояснил заместитель губернатора по территориальному развитию Анатолий Рожков, областные власти будут строить «электронные колодцы» до тех пор, пока по всей области не решится проблема чистой питьевой воды. В 2019 году проект обеспечит чистой водой 8,5 тысяч жителей.

Строительство новых модулей и обслуживание ранее установленных станций обойдется бюджету в 47,6 млн рублей.

Для справки:

В 2017 году в Томской области были установлены 70 локальных станций по очистке воды в 69 населенных пунктах, в которых проживают более 50 тысячам жителей. В 2018 году проект реализован в 46 населенных пунктах с общим населением в 28 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU