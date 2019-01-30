«Бюджетный дом» за 10 млн. рублей построят в Томской области

СЕГОДНЯ 12:06 2019-01-30T12:12:06+03:00

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Программа «Бюджетный дом», начатая в Томской области в 2017-м году по инициативе губернатора Сергея Жвачкина для привлечения на село специалистов-бюджетников, получит свое дальнейшее развитие. Если ранее все построенные дома были двухквартирными, то в 2019 году область возведет первый «бюджетный» 4-х квартирник, где смогут поселиться сразу несколько семей учителей и врачей, приехавших работать в город Асино. Возведение объекта обойдется региону почти в 9,9 миллионов рублей, - об этом сообщил заместитель губернатора Томской области по территориальному развитию Анатолий Рожков на пресс-конференции, состоявшейся в среду, 30 января. Он пояснил, что в регионе отмечается дефицит кадров в бюджетной сфере, который особенно остро чувствуется на сельских территориях. Обеспечение приезжающих специалистов служебным благоустроенным жильем (которое далее можно будет оформить в собственность) существенно решает эту проблему, в том числе за счет приезда в томское село жителей других регионов.

Напомним, что в 2017-2018 годах «бюджетные дома» появились селах Молчаново, Тунгусово, Тегульдет, Берегаево, Бакчар, Парбиг, Сергеево, Куяново. Квартиры – двухкомнатные, подключены к центральному тепло и водоснабжению и канализации, имеют погреб и просторный земельный участок

ИСТОЧНИК KP.RU