Более половины квот на ВРП для иностранных граждан в Томске получили студенты

СЕГОДНЯ 11:33 2019-01-30T11:33:43+03:00

Без квоты иностранцам необходимо ежемесячного оплачивать патент в размере 3,5 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество разрешений в этом году сократилось на 20%

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В этом году Томская область получила 800 квот на выдачу иностранцам разрешения на временное проживание в России. Более половины получили студенты, - об этом журналистам сообщил замгубернатора Анатолий Рожков.

Напомним, что правительство РФ ежегодно предоставляет квоты; в 2018 году их было 1000. Срок действия РВП составляет три года.

Как рассказал Анатолий Рожков, работа по выдаче квот проводилась персонально с каждым вузом. В университетах были открыты миграционные пункты и более 50 % квот получили учащиеся.

- Мы заинтересованы в привлечении тех иностранных граждан, которые будут приносить пользу государству, будут законопослушны, толерантны, - отметил замгубернатора. - Получение РВП должно быть осмысленным решением, что они хотят остаться здесь, работать, учиться, а не просто пойти в обход получения патента.

Добавим, что без квоты иностранцам необходимо ежемесячного оплачивать патент в размере 3,5 тысяч рублей. Иначе их работа и пребывание считается нелегальными.

ИСТОЧНИК KP.RU