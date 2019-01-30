Пенсионер на автобусе сбил 11-летнего школьника в Томской области

СЕГОДНЯ 10:41 2019-01-30T10:49:05+03:00

Место происшествия в Ново-Кусково. Фото УМВД по ТО

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Дорожно-транспортное происшествие, в котором серьезно пострадал 11-летний школьник, произошло в Асиновском районе Томской области во вторник, 29 января. В начале восьмого утра один из местных ребят направлялся в школу, когда был сбит автобусом ПАЗ.

«Около 07 часов 10 минут в селе Ново-Кусково на улице Школьной, 58, автобусом ПАЗ-32053-70, под управлением 61-летнего водителя, совершен наезд на ребенка-пешехода», - сообщила подробности аварии пресс-служба областного УМВД.

Полицейские уточнили, что 11-летний мальчик двигался по левой обочине навстречу транспорту. На его школьном рюкзаке были световозвращающие элементы.

При наезде ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.

В тот же день около 15 часов 10 минут в Томске в массовом ДТП на проспекте Мира, 5 пострадала 6-летняя девочка.

По предварительной информации сотрудников Госавтоинспекции, аварию спровоцировал 80-летний водитель автомобиля Toyota RAV 4, который выполняя левый поворот на переулок Светлый, не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю Kia Cerato и столкнулся с ним. Kia в свою очередь наехал на стоящий автомобиль Hyundai АF. Ребенка, находившегося в салоне Kia, спасло от серьезных травм детское кресло. Девочке была оказана разовая медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU