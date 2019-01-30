2019-01-30T08:11:52+03:00
Звезды

В Томске пройдет межнациональный праздник

Свое искусство покажут народы Кавказа
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В этот вечер на сцене выступят ансамбль горского танца «Даймохк» и ансамбль «Ватан».В этот вечер на сцене выступят ансамбль горского танца «Даймохк» и ансамбль «Ватан».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В «Авангарде» пройдет концерт «Кавказ — наш общий дом». Его подготовили кавказские народы, проживающие в Томске, совместно с «Ассамблеей народов Томской области».

В этот вечер на сцене выступят ансамбль горского танца «Даймохк» и ансамбль «Ватан». Также перед зрителями в этот день выступят танцевальные коллективы Азербайджана и Грузии.

- Кавказ — это страна, в которой живет большое количество народов, имеющих множество прекрасных и интересных традиций и культур. В этот вечер Азербайджан, Грузия, Чечня, Ингушетия и народы Дагестана покажут зрителям красоту кавказской культуры. Приглашаем вас всех с друзьями и с семьями погрузиться в атмосферу концерта «Кавказ — наш общий дом», — пишут организаторы.

Концерт пройдет 9 февраля в 18:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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