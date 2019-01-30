В Томской области открылся новый туристский маршрут
Туристам предлагают отправиться в Колпашево. Поездка - с пятницы по воскресенье. Группа будет формироваться из 20 человек и отправляться на автобусе.
Ключевой точкой маршрута станет санаторий «Чажемто», где участники смогут пройти медицинские и косметологические процедуры.
В программу также войдет посещение интересных мест Колпашевского района. В том числе села Старокороткино, известного местной достопримечательностью — вековым кедром-целителем. Местные жители познакомят гостей с историей и традициями села, угостят полезным чаем с лепёшками.
Туристы смогут посетить крупнейшую в районе животноводческую ферму Всеволода Синицына, где содержится 500 голов герефордов и табун лошадей, село Инкино, которое является центром Томской области, и место, где была получена первая нефть Западной Сибири, а также побывать в мастерской резчика по дереву Анатолия Галайды.
ИСТОЧНИК KP.RU