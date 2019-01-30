2019-01-30T06:19:01+03:00
Общество

В Томске уберут и подрежут около 100 тополей на Яковлева

Такое решение принято по требованию местных жителей
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Работы по сносу и подрезке тополей обусловлены обеспечением безопасности жителей.Работы по сносу и подрезке тополей обусловлены обеспечением безопасности жителей.Фото: Предоставлено "Комсомолке"
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Эти деревья старовозрастные, с наклоненными стволами, имеют морозобойные трещины, дупла, признаки гнили и крупные сухие ветви, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее в администрацию города неоднократно поступали обращения от томичей о необходимости сноса или обрезке вершин деревьев вдоль ул. Яковлева. Городская ландшафтная комиссия приняла решение о сносе наиболее опасной части тополей и подрезке остальных деревьев. Отметим, что наряду с сотрудниками городской администрации в состав комиссии входят профессора Томского госуниверситета и представители общественных организаций.

Из 100 деревьев примерно половина будет снесена, половина – подрезана, если это позволяет сделать физиологическое состояние тополя. Как отмечают специалисты городского комитета озеленения и природного комплекса, проведение работ по сносу и подрезке тополей обусловлено обеспечением безопасности всех участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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