2019-01-30T06:04:37+03:00
Наука

Томские ученые выявили, как распознать у ребенка способности к математике

На эту тему провели международное исследование
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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При оптимальных условиях генетическим склонностям к математике легче «пробиться».При оптимальных условиях генетическим склонностям к математике легче «пробиться».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ученые ТГУ и университетов Великобритании, США и Канады выяснили: чем легче ребенок оперирует числами на мысленной числовой линии, тем выше его потенциал в математике., - сообщили в пресс-службе вуза.

Международное исследование проводилось на выборке из более чем 3000 близнецов в возрасте от 8 до 16 лет. Статья была опубликована в British Journal of Educational Psychology.

В тесте «числовая линия» участнику предлагается «размещать» числа на линии от 0 до (например) 1000, при этом измеряется, насколько близко к правильному расположению и как быстро дается ответ.

Также ученые сделали вывод, что если среда не дает ребенку возможностей для развития, то его генетическим склонностям к математике сложнее «пробиться».

- Если бы у всех был доступ к качественным образовательным ресурсам, то различия в достижениях больше зависели бы от генетики, – объясняет Юлия Ковас, руководитель исследования, научный руководитель САЕ «Институт человека цифровой эпохи», профессор факультета психологии Голдсмитс, Университет Лондона.

Однако отмечают ученые, источники индивидуальных различий в тесте числовых рядов и его связь с математическими способностями до конца не изучены. Полученные результаты сейчас обсуждаются в контексте развития образовательной среды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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